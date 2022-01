Karlsruhe lädt zum Galerientag: Start für viele neue Ausstellungen

Während etliche Konzerte im Schatten von Omikron wieder einmal das Nachsehen haben müssen, können Galerien weiter ihr Programm fahren. Zwölf in Karlsruhe laden am Samstag zum Galerientag. Eine davon ist brandneu.

Das klingt fast zu schön, um wahr zu sein: „Für uns hat sich nichts geändert. Nur die Pflicht, FFP2-Masken zu tragen, ist neu.“ Entspannte Aussagen wie diese der Galeristin Rita Burster sind momentan selten zu hören. Vor allem nicht aus dem Munde von Veranstaltern in den Tagen vor einem Kulturereignis. Vieles muss ja kurzfristig abgesagt werden.

Und natürlich hat die Pandemie auch das Geschäft der Galerien verändert. Von Schließungen oder Absagen aber waren sie 2021 weitgehend verschont geblieben. Also kann sich Burster stellvertretend für den Galerienverband Karlsruhe mit gutem Gefühl auf einen Samstag im Zeichen der Kunst freuen.

Wie schon im September 2021 ist es auch am 15. Januar wieder soweit: Karlsruher Galerien laden zum Galerientag und zeigen in größtenteils brandneuen Ausstellungen eine vielfältige Auswahl regionaler und internationaler Künstlerinnen und Künstler. Malerei, Skulptur, Zeichnung, Installation, Video, Fotografie, junge und etablierte, zeitgenössische und klassische Positionen, Einzel- und Gruppenausstellungen – die künstlerische Vielfalt ist groß bei den Karlsruher Galerien. Neben der Entdeckung neuer Positionen lädt der Galerientag Karlsruhe ein, mit den anwesenden Künstlerinnen und Künstlern ins Gespräch zu kommen.

Galerie „gray&gray“ zum ersten Mal dabei

Waren zuletzt elf Galerien an Bord des Ereignisses, das zum Rundgang durch Karlsruhe lädt, so ist nun eine zwölfte hinzugekommen: die Galerie „gray&gray“, die ihren Hauptsitz an der Kriegsstraße 134 zwar erst im Frühjahr 2022 eröffnen kann, schon jetzt aber Kunst in ihrem Schauraum in der Welfenstraße 6 präsentiert.

Ihre Gründer Jeremiah Quarshie, Clemens Köhler und Kasimir Vollmer richten dort unter dem Titel „X 307-2“ den Blick auf junge Kunst mit der Gemeinschaftsausstellung von Ute Essig und Henrik U. Müller. Beide arbeiten materialbetont und reflektieren poetisch und künstlerisch Umschreibungen der Realität. Essig arbeitet hauptsächlich mit Papier, Fäden und Porzellan. Die Werke von Müller sind mit Blattgold unterlegte Kompositionen mit Papier und bedruckten Inkjetfolien.

Clemens Köhler ist als Galerist in Karlsruhe kein Unbekannter. Er hat bereits im „Geschwisterraum“ und im Projektraum der Galerie Martin Mertens präsentiert. Wenn im März oder April dann der Hauptsitz von „gray&gray“ eröffnet, soll dort in Zusammenarbeit mit dem Kurator Jeremiah Quarshie aus Ghana ein Schwerpunkt auf afrikanischer Kunst liegen.

Ausstellung „Kunstkabinett“ zeigt bekannte Künstler

Bekannte Künstler wiederum sind in einer wahrhaft musealen Präsentation bei Zlotos Fine Art in Rüppurr zu bestaunen. Die aktuelle Ausstellung „Kunstkabinett“ schlägt dort den Bogen zu den Kunst- und Wunderkammern der Spätrenaissance und des Barock – und zwar mit Klassikern der Nachkriegszeit und Werken etwa von Stefan Balkenhol oder Horst Antes.

Mit der Materialität beschäftigt sich die Ausstellung „Material in tension. sanft und widerstandsfähig“ bei Yvonne Hohner Contemporary in der Südstadt mit Werken der Bildhauer Jessica Kallage-Goetze und Rainer Jacob, die mit ephemeren Stoffen arbeiten. Michael Oess hat für die Neue Kunst Gallery den Fokus auf die konzeptuell arbeitende Objektkünstlerin Anja Luithle gerichtet.

Die Galerie Clemens Thimme widmet sich mit dem Titel „La vie en rose“ der französischen Malerin Bénédicte Peyrat. Der metaphorischen Grauzone, dem Übergang von Weiß zu Schwarz, gibt die Galerie Knecht und Burster einen Raum mit der neuen Ausstellung „in flux“. Sie zeigt neueste Bilder des Malers Wilhelm Neusser, der sich aktuell diesem unscharfen Verlauf in vibrierenden Farben widmet.

Galerientag Galerientag Karlsruhe am Samstag, 15. Januar, 15 bis 20 Uhr: Galerie Spektrum, Gebhardstraße 19: 40 Jahre Galerie Spektrum

Meyer Riegger, Klauprechtstraße 22: Eva Kot’átková „The Unrooted: Sleeping woman going to the battle“

Galerie Clemens Thimme, Lorenzstraße 2: Bénédicte Peyrat

Galerie Rottloff, Sophienstraße 105: Karl Manfred Rennertz

Galerie Schrade, Zirkel 34-40: accrochage

Neue Kunst Gallery – Michale Oess: Anja Luithle „summa summarum“ – die Wertpapiere

gallery artpark, Kriegsstraße 86: Park, Hyung-Jin „Acute formative world of three dimensions that reminds reality“

gray&gray gallery, Welfenstraße 6: Ute Essig&Henrik Urs Müller „X 307-2“

Galerie Knecht und Burster, Baumeisterstraße 4: Wilhelm Neusser „in flux“

galerie burster, Baumeisterstraße 4: Gary Schlingheider „Pretty In Pink“

Yvonne Hohner Contemporary, Marienstraße 12: Jessica Kallage-Goetze & Rainer Jacob Material in tension: sanft & widerstandsfähig

Zlotos Fine Art, Rastatter Straße 54: Horst Antes, Armando, Stephan Balkenhol, Henryk Cześnik, Axel Heil, Rik van Iersel, Uwe Lindau, Markus Lüpertz, A.R. Penck, Antoni Tàpies, Paweł Wocial „Kunstkabinett 2022“ www.galerientage-karlsruhe.de

Das faszinierende Werk der Kunstinstallateurin Eva Koťátková ist bei Meyer Riegger zu sehen. Dem Baden-Badener Bildhauer Karl Manfred Rennertz widmet die Galerie Rottloff zum 70. Geburtstag eine Schau. Bei Schrade am Zirkel gibt es eine Accrochage aus Werken etwa von Clapeko, Christopher Lehmpfuhl, Antonio Marra, Lothar Quinte, HA Schult oder Susanne Zuehlke. Mit Werken von Hyung-Jin Park widmet sich die Galerie artpark der Dreidimensionalität, während die Galerie Spektrum einen Blick auf ihr 40-jähriges Bestehen wirft.

Und Rita Burster? Die Organisatorin des Galerientages lädt selbst in die Baumeisterstraße zur nunmehr zweiten Einzelausstellung von Gary Schlingheider. Seine Grenzüberschreitungen von Malerei und Skulptur lassen unter dem Titel „Pretty in pink“ neue Symbiosen von kraftvollen Farben und geometrischen, reduzierten Körpern erleben.