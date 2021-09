BNN-Leserinnen und -Leser aus Karlsruhe verraten, wie sie das Klima schützen

Das Stadtklima wirkt sich auf die Menschen in Karlsruhe und ihren Alltag aus. BNN-Leserinnen und -Leser verraten, was sie schon tun, um das Klima zu schützen.

Wie wir mobil sind, wie wir heizen oder Räume angenehm kühl halten, wie wir Freiflächen gestalten, wo und wie wir einkaufen, was wir essen, wie wir uns kleiden: All dies beeinflusst das Klima – in unserem Vorgarten, in der Stadt und auch global.

Das Stadtklima wiederum wirkt sich auf die Menschen in Karlsruhe und ihren Alltag aus. Starkregen und Hochwasser zum Beispiel waren in diesem Sommer besonders spürbar. In den beiden Jahren davor ging es bei extremer Hitze dagegen um verdurstende Natur und großen Bedarf an Trinkwasser.

Je bekannter die Zusammenhänge und je erkennbarer die Folgen der Klimaerwärmung sind, desto mehr Menschen, auch in Karlsruhe, fragen sich: Was kann jede und jeder Einzelne tun, um das Klima zu schützen? BNN-Leserinnen und Leser mit positiven Erfahrungen machen interessierten Nachahmern Mut.