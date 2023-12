Das rote Herz passt in diesem Fall perfekt zur Botschaft. Das Symbol der Liebe steht auf einem 1,30 Meter breiten und 2,30 Meter hohen Wandbild in der Trinitatiskirche in Durlach-Aue direkt unter der diesjährigen Jahreslosung „Alles, was ihr tut, geschehe aus Liebe“.

Dass die Jahreslosung in ein Kunstwerk gegossen wird, hat in der evangelischen Kirchengemeinde Tradition. Seit über 15 Jahren ist das die Aufgabe von Bildhauer und Steinmetz Alexander Ringwald.

Karlsruher schreibt theologische Abhandlung zur Jahreslosung

Tradition hat auch die theologische Einordnung der Jahreslosung von Alexander Ringwalds Sohn Fabio. Sich auf die Liebe zu besinnen, sei gerade in Zeiten von globalen Krisen wichtiger denn ja, schreibt Fabio Ringwald. „In Europa tobt ein Krieg und im Heiligen Land morden Terroristen das Volk des alten Bundes. Wo stehen wir als evangelische Christen in Europa?“, fragt er.

Viele neue Menschen strömten ins Land, doch die Zahlen der Kirchenmitglieder schwinde. „Das sind brennende Fragen. Wir tragen sie im Herzen. Aber reden wir darüber? Nein, wir tun es nicht. Wir haben verlernt, miteinander zu reden“, heißt es in Fabio Ringwalds Abhandlung weiter.

Stattdessen bildeten Kirchengemeinden Gremien und Arbeitskreise. Oder die Kirche beschließe, kalte Bilanzen zu Götzen erhebend, Schwestern und Brüdern ihr Gotteshaus zu entreißen, ohne nach den Bedürfnissen des Glaubens zu fragen. „Über solcherlei Dinge zerläuft sich unsere Kirche. Immer kleiner ziehen wir Ränder und Kanten, um uns einzuengen, um uns vor der grimmen Wahrheit zu verschließen: Unserem Tun fehlt es an der Liebe“, lautet Fabio Ringwalds Schlussfolgerung.

Kunstwerk ist Ehrensache für Alexander Ringwald

Die künstlerische Gestaltung der Jahreslosung ist für Alexander Ringwald übrigens Ehrensache. Als er 2001 sein Ehrenamt als Kirchenältester antrat, wurde die Jahreslosung noch von der Mittwochsfrauengruppe mit Papierbuchstaben an die Kirchenwand geklebt. Weil einzelne Buchstaben immer wieder herunterfielen, suchte der ehemalige Bauunternehmer nach einer nachhaltigen Lösung.

In den ersten beiden Jahren setzte Alexander Ringwald noch auf Holzbuchstaben, die er zum Schutz vor dem Herunterfallen auf einen Untergrund klebte. Doch bereits im dritten Jahr als Losungsbeauftragter versuchte sich Ringwald als Kunstmaler und dabei ist es bis heute geblieben. Bei den Farben setzt Ringwald übrigens jedes Jahr auf Weiß, Blau und Gelb. Der Grund: Diese Farbtöne erstrahlen bei Sonneneinstrahlung durch die bunten Kirchenfenster in den verschiedensten Facetten.