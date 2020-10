Das Ehepaar Doimo, bislang Betreiber des beliebten Cortina in der Karlsruher Kaiserstraße, geht in den Ruhestand. Corona und der Bau der Kombilösung haben dem Geschäft zugesetzt.

Das Eiscafé Cortina in der Kaiserstraße 101 schließt am Sonntag, den 18. Oktober, seine Pforten. An diesem Tag wird Familie Doimo die Liebhaber der kühlen Nascherei zum letzten Mal empfangen.

Nach 46 Jahren will das Ehepaar Alberto und Giusy Doimo den wohlverdienten Ruhestand genießen. Sohn Claudio, der 1994 ins Geschäft mit eingestiegen ist, wird sich neu orientieren. Er will in der Fächerstadt bleiben und sieht seinen Platz in der Gastronomie. Mehr will er noch nicht verraten.