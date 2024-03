Wenige Stunden bevor die Organisatoren von „Das Fest“ das Programm für die Hauptbühne verkünden, melden sie ein erstes „ausverkauft“: Das Festivalticket für alle vier Tage ist vergriffen. Noch gibt es jedoch für jeden einzelnen Tag des Karlsruher Open Air Karten. Und nun wissen die Fans, wann welcher Act zu erleben ist.

Top-Act am „Fest“-Donnerstag ist Peter Fox, für Freitag ist Bosse als Headliner angekündigt. Am Samstag spielt ab 21 Uhr Nina Chuba. Zum Abschluss ist dann die Sängerin LEA am Sonntag gesetzt. Die Sportfreunde Stiller stehen am Freitag ab 19 Uhr auf der Bühne.

„Beim Ticketkauf wird es am Samstag eng“, sagt Philipp Schätzle. Der KME-Pressesprecher berichtet weiter, dass nach der Verkündung des Programms der Donnerstag stark angezogen hat und nun gleichauf mit dem Freitag liegt. Pro Festival-Tag gibt es 35.000 Karten für den Bereich an der Hauptbühne.

Wiederkehrer beim Karlsruher „Fest“

„Für uns war es ein Ziel, dass wir bei den Headlinern in diesem Jahr zwei weibliche Topstars auf der Bühne haben, die darüber hinaus zum ersten Mal bei uns auftreten“, erklärt Cheforganisator Martin Wacker von der Karlsruhe Marketing und Event GmbH (KME) die Programmgestaltung. Und weiter: „Mit Peter Fox und Bosse kehren außerdem zwei Aushängeschilder an den Mount Klotz zurück, die ,Das-Fest’-Geschichte geschrieben haben.“

Tatsächlich ist es für Peter Fox bereits der sechste Auftritt am Hügel, die Sportfreunde Stiller sind zum fünften Mal dabei. Und Bosse bestreitet seinen dritten Auftritt beim „Fest“.

Wiederkehrer ist auch die Band Moop Mama x Älice: Sie musste aufgrund eines Unwetters 2015 ihren Auftritt abbrechen, kam dann 2016 wieder. Nun sind die Münchner mit ihrem Brass-Sound am „Fest“-Freitag ab 17.30 Uhr zu erleben. „Ehemaligentreffen“ überschreibt die KME diesen Festival-Tag.

Fans diskutieren über das Programm

In sozialen Netzwerken wird derweil munter diskutiert. „Mega, dass er wieder kommt“, schreibt bei Facebook ein Fan über den neuerlichen Auftritt von Peter Fox. Ein anderer kommentiert: „Da müssen wir hin, das wird fett.“ Weniger euphorisch liest sich ein anderer Post: „Wie kreativ... 100 Jahre die Gleichen.“ Eine Frau schreibt: „Sehr enttäuscht.“ Dagegen hält eine andere: „Finde ich nicht. Geschmäcker sind unterschiedlich.“

Ebenfalls auf Facebook schreibt ein Nutzer: „Da wollen die Acts wie Michael Jackson, meckern aber, wenn die Tickets teurer werden. Na was nun??“ Und weiter: „Dann müsst ihr zum Glücksgefühle Festival gehen, da löhnt ihr aber nicht nur 66,70 Euro für ein Festivalticket.“ In Karlsruhe kostet das Ticket für einen einzelnen Tag 17,20 Euro. Erstmals gibt es dieses Jahr die Möglichkeit, dass Käufer freiwillig aufrunden. Wer „Das Fest“ so unterstützen will, zahlt dann 20 Euro.

Zum Vergleich: Beim im September stattfindenden Glücksgefühle Festival in Hockenheim werden pro Tag 99 Euro fällig, das Ticket für Freitag und Samstag ist für 189 Euro zu haben. Erwartet werden bis zu 200.000 Besucher. Angekündigt sind unter anderem die Backstreet Boys, Shirin David und die Fantastischen Vier.

Beim „Fest“ brauchen Besucher eine Karte nur für den Bereich der Hauptbühne. 70 Prozent des Programms sind frei zugänglich.