Dass Nina Chuba kommt, ist bekannt. Am 21. März wird dann das gesamte Line-Up für das Karlsruher „Fest“ öffentlich. Vorab gibt es drei weitere Namen.

In einer Woche hat das Spekulieren ein Ende: Die Organisatoren von „Das Fest“ verkünden am 21. März, wer alles vom 18. bis 21. Juli auf der Hauptbühne am Karlsruher Mount Klotz spielt.

Bisher hat Cheforganisator Martin Wacker nur wenig verraten: Nina Chuba, Tones and I, Moop Mama x Älice, Paula Carolina, Kytes sowie Gringo Meyer und seine Kegelband spielen in der Günther-Klotz-Anlage.

Weitere Top-Acts sind noch geheim. Kurz vor der Veröffentlichung des gesamten Line-Ups nennt die verantwortliche Karlsruhe Marketing und Event GmbH (KME) jedoch jetzt schon Musiker, die tagsüber am Hügel spielen.

Insgesamt 21 Slots gibt es auf der bei Künstlerinnen und Künstlern beliebten Hauptbühne zu vergeben. Der „geilste Buggel, wo es gibt“, hat der aus Waldbronn stammende Sänger Max Giesinger den Mount Klotz einst liebevoll bezeichnet.

Mickela spielt beim „Fest“ in Karlsruhe auf der Hauptbühne

In diesem Sommer treten drei regionale Acts am Samstagnachmittag auf. „Und da ist ordentlich Frauenpower dabei“, heißt es in der Ankündigung der KME.

Wie Max Giesinger, wurde auch die aus Karlsruhe stammende Sängerin Mickela einst durch die Castingshow „The Voice“ bekannt. Mickela spielt am „Fest“-Samstag ab 14.50 Uhr auf der Hauptbühne.

Ihr Fokus liegt auf ihrer „eigenen, deutschen, ehrlichen und emotionalen Musik“, heißt es in der Ankündigung. In ihren Songs erzähle sie von ihren Gedanken und Ängsten. Sie zeige, wie sie Schicksalsschläge und Negatives verarbeitet und in Energie und Motivation umwandelt.

2019 war Mickela an Lymphdrüsenkrebs erkrankt und wolle nun das Thema Krebs und Krankheit enttabuisieren.

Karlsruhe als Wahlheimat

Das Samstagprogramm eröffnen um 13 Uhr Attic Stories. Mit „Female. Fronted. Pop. Punk.“ betiteln sie sich auf ihrer Webseite. Frontfrau Romana und ihre drei Mitstreiter „graben Gefühle, Erinnerungen und Geschichten aus den hintersten Winkeln ihrer Herzen und zerren sie in ihren Songs an die Oberfläche“, schreibt die KME.

Romanas Stimme duelliere sich mit mehrstimmigen Chören. „Furiose Pop-Punk-Riffs und knallende Drums verdrehen jedem den Kopf.“

Um 13.50 Uhr tritt dann Migerra auf. Die gebürtige Bremerhavenerin habe sich in ihre Wahlheimat Karlsruhe mehr als verliebt.

Von hier aus wolle sie nun einen Platz in der deutschen Rapszene erobern. Bunt und laut nehme die Newcomerin ihr Publikum mit auf eine Reise in ihre Welt. Melodischer Rap vereine sich mit moderner Popkultur.

Noch ist kein Festivaltag ausverkauft

Wer ein Konzert an der Hauptbühne erleben will, braucht ein Ticket. Noch sind für alle vier Festivaltage Karten zu haben. Verkauft werden sie über Eventim.

Ein Tagesticket kostet 17,20 Euro inklusive Gebühren und Systemkosten. Das Festivalticket für alle vier Tage ist für 66,70 Euro zu haben.

Wer das Open Air unterstützen will, gibt freiwillig mehr. „Fest-Fans runden auf“ ist die Aktion überschrieben. Mit einem Klick auf den entsprechenden Button können Ticketkäufer statt 17,20 dann 20 Euro beziehungsweise 70 Euro für das Festivalticket zahlen.

Abseits der Hauptbühne sind die Angebote von „Das Fest“ kostenfrei zugänglich. Das gilt für die Feld-, Kultur- und DJ-Bühne sowie die India Summer Days und den Sportpark bei der Europahalle.

Keinen Eintritt kosten ebenso der Kinder- und Kulturbereich sowie das Fest am See im Vorfeld von „Das Fest“.