Karlsruher Gymnasiastin wird als Eliteschülerin ausgezeichnet

Die 17-jährige Jette Brucker aus Karlsruhe ist als Eliteschülerin ausgezeichnet worden. Auch wenn sie an Diabetes leidet, tut das ihren sportlichen Ambitionen keinen Abbruch: Ende Juli will die Kanutin Europameisterin werden.

Ihre Lieblingsfächer in der Schule sind Mathe und Englisch. Ihre Lieblingsstrecken auf dem Wasser sind die 200 Meter im Einerkajak und die 500 Meter im K2. Wenn man dann beides so erfolgreich zu managen vermag, wie das bei Jette Brucker der Fall ist, hat man gute Chancen, als Eliteschülerin des Jahres am Otto-Hahn-Gymnasiums (OHG) ausgezeichnet zu werden.

Genau als solche wurde Brucker in der Mensa des OHG von Schulleiter Andreas Ramin geehrt. „Jette ist eine sehr gute Schülerin. Sie geht sehr effizient mit der Zeit um, die sie neben ihrem umfangreichen Trainingsprogramm für die Schule aufwenden muss“ lobte Ramin die 17-jährige Kanutin, die im vergangenen Jahr sowohl Vize-Europameisterin im K2 über 500 Meter, als auch – wie schon 2021 – Vize-Weltmeisterin im K4 über 500 Meter wurde.

Bei Jette ist viel Talent da und jetzt muss man sehen, wie sie sich da weiterentwickelt Detlef Hofmann, Rheinbrüder

Nächstes Ziel sind die kommenden Europameisterschaften Ende Juli in Portugal, wo sie im Einerkajak über 200 Meter und im K2 über 500 Meter starten wird. Dort traut ihr Rheinbrüder-Chef Detlef Hofmann durchaus einiges zu. „Bei Jette ist viel Talent da und jetzt muss man sehen, wie sie sich da weiterentwickelt“, so Hofmann.

Eliteschülerin Brucker leidet an Diabetes

Schon kommende Woche geht es für Brucker ins Trainingslager und der ausgefallene Schulstoff muss natürlich nachgeholt werden. Dabei profitiert sie von der Möglichkeit, das Jahr bis zum Abitur zu strecken, um Schule und Leistungssport unter einen Hut zu bringen. „Das ist eine große Hilfe“ so die junge Frau, die an Diabetes leidet, was ihren sportlichen Ambitionen – auch nach Rücksprache mit Ärtzten – aber keinen Abbruch tut.

Ich habe immer etwas Süßes zu trinken mit im Boot. Jette Brucker, Eliteschülerin

„Ich habe immer etwas Süßes zu trinken mit im Boot und Gummibärchen oder Müsliriegel in der Trainingstasche“, geht sie mit diesem Handicap genau so professionell um, wie sie ihren Sport betreibt. Auch das sei typisch für Brucker, meinte Ramin, der darauf hinwies, dass die große Unterstützung, die im Elternhaus anfängt, sich im Verein und in der Schule fortsetzt, ein wesentlicher Beitrag für eine erfolgreiche Karriere ist.

Das unterstrich auch Sportbürgermeister Martin Lenz (SPD) bei seiner Gratulation an die Eliteschülerin des Jahres und erinnerte nochmals an den Beitrag, den das OHG als Eliteschule des Sports leistet, um mitzuhelfen, jungen Talenten den Weg zu ebnen. Aber auch denen, die sich aus dem Leistungssport aus unterschiedlichen Gründen ausklinken, genau so eine schulische Perspektive zu bieten, wie einer Jette Brucker. Eine Gratulation nebst einem Scheck über 7.000 Euro, der für anfallende Aufwendungen verwendet werden kann, gab es von Gisela von Renteln, die im Namen der Sparkasse Karlsruhe das Engagement des OHG würdigte.

Weitere Schülerinnen und Schüler gewürdigt

Neben Jette Brucker durfte sich bei der kleinen Feierstunde die Turnmannschaft des OHG freuen. Melina Buchfink, Alexandra Kobitskaya, Lena Keibel, Lyn Elmer, Fabian Kiefhaber und Nico Bauer, die vom Frühjahrsfinale bei „Jugend trainiert für Olympia“ in Berlin mit einer Bronzemedaille zurückkehrten, erhielten Urkunden und Blumen „für ein ganz tolles Ergebnis“, wie Ramin sagte.