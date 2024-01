Karlsruher Sänger Pietro Lombardi wird zum dritten Mal Papa

Der Sänger Pietro Lombardi wird zum dritten Mal Vater. Gemeinsam mit seiner Verlobten Laura Maria Rypa verkündete der gebürtige Karlsruher die frohe Kunde mit einem kurzen Video auf der Plattform Instagram. „Unbeschreibliche Liebe, Baby No. 2 is Loading“, schreibt Laura Maria Rypa unter dem Video.

Externer Inhalt von Instagram

Das Paar hat bereits einen gemeinsamen Sohn, der kleine Leano wurde im Januar ein Jahr alt. Aus einer früheren Beziehung mit Sängerin Sarah Engels hat Lombardi Sohn Alessio. „Aus 4 werden nun 5“, schreibt die werdende Mutter weiter unter dem Video.

Die Familie lebt in Köln. Lombardi ist aber immer wieder zu Besuch in seiner alten Heimat Karlsruhe. Im Juli vergangenen Jahres führte ihn ein Konzert bei einem Tankstellenjubiläum in die Stadt. Sohn Alessio brachte er damals mit, besuchte mit ihm den Zoo, drehte auch eine Runde in den Kinderautos.

Hochzeit im Karlsruher Schloss?

Im Gespräch mit dieser Redaktion verriet Lombardi im Juli, dass er etwa fünfmal im Jahr nach Karlsruhe kommt, um sich mit Freunden zu treffen und seine Eltern in der Südstadt zu besuchen.

Mit Freunden schaute er im Juli auch beim Karlsruher Schloss vorbei. Im Interview erzählte der Sänger, dass das Schloss und der Schlossvorplatz zu seinen Lieblingsplätzen in der Stadt zählen.

Externer Inhalt von Instagram

Im Schloss würde er auch am liebsten seine Laura Maria heiraten, so der Sänger. Auf einen Zeitpunkt wollte er sich im vergangenen Sommer nicht festlegen: „Vielleicht nächstes Jahr.“

Pietro Lombardi wurde im Jahr 2011 durch die Castingshow „Deutschland sucht den Superstar“ bekannt. Mittlerweile sitzt der 31-Jährige selbst in der Jury.