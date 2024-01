Karlsruher trotzen den vereisten Böden nach einer frostigen Nacht

Mitten in der Nacht hat sich die Karlsruher Straßenreinigung auf den Weg gemacht, um Straßen und Wege zu räumen. Das große Chaos blieb trotz Eisregen aus.

Glitschig, seifig, rutschig: Stellenweise war am Mittwochmorgen und –vormittag Vorsicht das Gebot der Stunde. Der Eisregen, der ab den Morgenstunden über der Stadt niederging, bildete großflächige, eisige Oberflächen.

Im Karlsruher Straßenverkehr nahm die Polizei zwischen 6 und 10.30 Uhr im Stadt- und Landkreis insgesamt neun Unfälle auf. Eine Person wurde dabei nach Angaben der Polizei schwer, eine weitere leicht verletzt.

Schon am späten Vormittag war es nur mehr normaler Regen, der in weiten Teilen der Stadt niederging. Aus dem tief hängenden Wolkendach in verschiedensten Abstufungen der Farbe Grau fällt Regen, den buchstäblichen Bindfäden nicht ungleich. Vor dem Karlsruher Schloss kurvten dennoch einige Jugendliche auf der Eisfläche der Stadtwerke Eiszeit umher.

+17 +15

Eine siebte Klasse aus Hagsfeld hatte die Bahn für anderthalb Stunden gebucht. Vom Wetter ließen sich die Schülerinnen und Schüler nicht beeindrucken, und auch das Gleiten auf der gefrorenen Fläche wurde durch den zunehmend stärker werdenden Regen nicht gestört.

Mehrere Fußgänger wurden laut Polizei am Hauptbahnhof Karlsruhe von eisigen Flächen überrascht – sie stürzten und verletzten sich dabei. Auf der Weiherfeldbrücke in Karlsruhe stürzte nach polizeilichen Angaben eine Radfahrerin, die sich dabei schwere Verletzungen am Bein zuzog.

Die Feuerwehr musste aufgrund der Wetterlage zu keinen Einsätzen ausrücken – lediglich einmal wurde der Rettungsdienst im Rahmen eines First-Responder-Einsatzes unterstützt. Auch der Karlsruher Verkehrsverbund vermeldet einen relativ ruhigen Mittwochmorgen und –vormittag. Zu wetterbedingten Ausfällen sei es nicht gekommen, erklärt ein KVV-Sprecher.

Bis 22 Uhr ist die Karlsruher Straßenreinigung noch unterwegs

Alle Hände voll zu tun hatte hingegen die Straßenreinigung des Teams Sauberes Karlsruhe (TSK), wie Tina Döpfert vom kommunalen Eigenbetrieb erklärt. „Der Winterdienst war seit drei Uhr im Volleinsatz“, erklärt Döpfert.

Eingestreut wurden dabei Bundes- und Landesstraßen, Hauptverbindungsstraßen, Buslinien und Gefahrenstellen der höchsten Priorität, so die Unternehmenssprecherin.

Auch das Winter-Radwegenetz sei über eine Länge von 230 Kilometer geräumt und gestreut worden – zwischen 3 Uhr morgens und 22 Uhr abends sind die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter unterwegs.

Der Winterdienst war seit um drei Uhr im Volleinsatz. Tina Döpfert

Sprecherin Team Sauberes Karlsruhe

Döpfert betont, dass besonders in den Höhenstadtteilen noch immer Vorsicht angesagt ist. Stellenweise sei mit großer Glätte zu rechnen. Verkehrsteilnehmer sollten im Mittwoch und für den Lauf der restlichen Woche noch entsprechend umsichtig unterwegs sein.

Mehr zum Thema Einsatz für freie Straßen Unterwegs mit dem Karlsruher Schneeräumdienst

Einschränkungen gibt es wegen des Wetters auch bei anderen Dienstleistungen des TSK. So werden am Mittwoch keine Mülltonnen abgeholt. Außerdem bleiben die Wertstoffhöfe und Schadstoffannahmestellen über den Mittwoch geschlossen.

Das frostige Wetter hatte auch Auswirkungen auf den überregionalen Verkehr: Auf der A5 zwischen Baden-Baden und Rastatt hätten sich Unfälle im Minutentakt ereignet, erklärt die Polizei in Mittelbaden.