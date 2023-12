Der Karlsruher Weihnachtscircus ist bis zum 7. Januar im Zirkuszelt auf dem Messplatz zu Gast. Täglich gibt es zwei Vorstellungen, vom 22. Dezember bis zum 6. Januar um 15.30 Uhr und 19.30 Uhr, am 7. Januar um 11 Uhr und um 15.30 Uhr. Keine Vorstellungen gibt es am 24. Dezember und am 1. Januar. Am 28. Dezember gibt es eine Sonderveranstaltung der Volksbank. Karten im Vorverkauf gibt es online auf karlsruher-weihnachtscircus.de oder von 10 bis 18 Uhr an der Zirkuskasse auf dem Messplatz.