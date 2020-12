Erfolg mitten in der Kultur-Krise: Madou Mann, Deutschlands jüngster Profi-Zauberkünstler aus Karlsruhe, hat im Corona-Jahr eine virtuelle Zaubershow entwickelt, die jetzt für digitale Firmen-Weihnachtsfeiern höchst gefragt ist.

Madou Mann ist Künstler, aber auch Geschäftsmann. Das scheint in der Corona-Krise mit einem faktischen Berufsverbot für einen Großteil der Kultur- und Eventbranche genau die richtige Kombination zu sein: Der 22-Jährige hat aus der Not eine Tugend gemacht, die sich nun im zweiten Lockdown auszuzahlen scheint. Deutschlands jüngster Profi-Zauberkünstler hat ähnlich wie Schauspieler, Musiker oder Comedians aktuell keine Möglichkeit, live vor Publikum aufzutreten. Für viele bedeutet das: keine Möglichkeit, mit der Kunst seinen Lebensunterhalt zu verdienen. Nicht für Madou Mann.

„Ich bin zu sehr Unternehmer, um einfach den Kopf in den Sand zu stecken“, sagt er selbstbewusst, „aber ich liebe auch die Kunst.“ In der Corona-Krise einen anderen Job für den Lebensunterhalt zu suchen, sei für ihn deshalb nie in Frage gekommen. „Ich liebe Live-Events und den Kontakt mit der Menge“, sagt der großgewachsene junge Mann. Künstlerische Berufe gingen grundsätzlich mit einer gewissen Unsicherheit einher, genügend Aufträge zu bekommen. „Aber niemand hätte ja damit rechnen können, dass wir nicht auftreten dürfen.“