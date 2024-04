Karlsruherin radelt zwölf Stunden am Stück für Kindertumorzentrum

Am 20. April findet im Goodspaces in der Karlsruher Roonstraße ein Erlebnistag zugunsten des Hopp-Kindertumorzentrums statt. Was geboten wird und wie man helfen kann.

Die 46-jährige Karlsruherin Svenja Mann hat sich einiges vorgenommen: Am Samstag, 20. April, möchte sie von 8 bis 20 Uhr im Goodspaces in der Roonstraße radeln und so Geld für das Hopp-Kindertumorzentrum in Heidelberg sammeln.

Wer möchte, kann sie auf einem der 20 Indoorcycling-Räder begleiten. Für 15 Räder kann man sich online unter www.sportlich-spenden.de anmelden, auf fünf Rädern können Interessierte spontan mitfahren. Diverse Firmen spenden dann für die gefahrenen Kilometer.

Was zunächst eine spontane Idee war, wird nun Realität. Die dreifache Mutter ist Triathletin und Norseman Extrem-Triathlon-Finisherin, einem der härtesten Triathlons der Welt über die Ironman-Distanz. Doch zwölf Stunden am Stück saß auch sie noch nicht auf dem Fahrrad.

So hat sich die Karlsruherin vorbereitet

„Sieben Stunden waren mein bisheriges Maximum“, sagt die Organisatorin des Erlebnistages. Sie ist zuversichtlich, dass sie auch länger durchhält.

Und dieses Mal gehe es vor allem um die Freunde sowie die Sache und nicht um die Geschwindigkeit. Vorbereitet hat sich Mann mit normalen Cyclingstunden und Radtouren auf Mallorca.

„Mein Ziel ist es, nicht nur Spenden zu sammeln, sondern auch Bewusstsein für die Herausforderungen zu schaffen, mit denen krebskranke Kinder und ihre Familien konfrontiert sind“, sagt die Sportlerin.

„Der Radmarathon ist eine Gelegenheit für Menschen, ihre Solidarität zu zeigen, und gleichzeitig gemeinsam etwas Positives zu bewirken.“

Erlebnistag für die Familie: Kinder-Yoga bis Kinderschminken

Der Tag soll ein Erlebnistag für die ganze Familie werden: Deshalb gibt es beispielsweise Kinder-Yoga, Eltern-Kind-Yoga, Kinderradeln, Kinderschminken und eine Fotobox.

Auch mit dem Essen kann man Gutes tun: Ein Teil der Frühstücks- und Mittagsbowls im Karla & Gut wird gespendet. Das Lokal wird die fleißigen Radler über den Tag verteilt, zudem mit Espresso, Brownies oder Sekt versorgen.

Waldbronner Extremsportler Norman Bücher sucht Dialog mit jungen Menschen

Am Mittag zu Gast ist der Waldbronner Extremsportler Norman Bücher. Er spricht darüber, wie man mit Rückschlägen umgehen und Herausforderungen annehmen kann. „Es wird eine Mischung aus Vortrag und Dialog“, so die Organisatorin, die Bücher zuvor nicht persönlich kannte, der jedoch sofort zugesagt hatte.

„Ich musste keine drei Sekunden überlegen“, sagt Bücher. „Das ist eine tolle Aktion“. Der Extremsportler wird einige Bilder von seinen Touren und Abenteuern mitbringen. Er freut sich auf den Dialog mit den jungen Menschen. Aktuell bereitet er seine Afrika-Reise im Rahmen des Projekts „Sieben Kontinente“ vor.

Für das Kindertumorzentrum hat sich Mann entschieden, da sie dieses vor einem Jahr besucht hat und seither unglaublich von der Arbeit fasziniert ist. Da es aktuell für einige Krebsarten keine Kindermedikamente gibt, entnimmt das Zentrum Proben aus Erwachsenenmedikamenten und testet, welche anschlagen und welche nicht, so die Karlsruherin.

„Innerhalb von zehn Tagen wird so ein Medikament für die Therapie gefunden“, sagt Mann. Die Sportlerin hat in den vergangenen Jahren bereits 20.000 Euro Spendengelder gesammelt, in diesem Jahr zudem schon knapp 6.000 Euro für das aktuelle Projekt.