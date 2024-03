Katholiken in Karlsruhe: Dekan Hubert Streckert wechselt nach Mannheim

Noch in diesem Jahr tritt der künftige Chef der Großpfarrei, Markus Miles, sein Amt als Pfarradministrator an. Wo sich Hubert Streckert fortan engagiert.

Der langjährige katholische Dekan Hubert Streckert wechselt nach Mannheim. Ab März kommenden Jahres wird er dort als Klinikpfarrer tätig sein. Zugleich übernimmt der beliebte Theologe die Leitung der Katholischen Klinikseelsorge in der Quadratestadt.

Bereits zum 1. Dezember dieses Jahres übernimmt Pfarrer Markus Miles das Amt des Pfarradministrators in den Pfarreien der Seelsorgeeinheit Karlsruhe Allerheiligen (Dekanat Karlsruhe). Diese Tätigkeit ist zunächst bis Ende 2025 befristet. Der 46-Jährige tritt damit die Nachfolge von Dekan Streckert an. Streckert feiert im April seinen 64. Geburtstag.

Erzbischöfliches Ordinariat informiert über Wechsel von Hubert Streckert

Die Befristung steht im Zusammenhang mit der Bildung der 36 künftigen Großpfarreien in der Erzdiözese Freiburg zum 1. Januar 2026. Markus Miles wird ab Januar 2026 dann als Chef der neuen Großeinheit Karlsruhe St. Stephan wirken. Das Erzbischöfliche Ordinariat Freiburg teilte diese Nachrichten den Gläubigen am Sonntag in den Gottesdiensten mit.

Hubert Streckert ist beliebt und gut vernetzt. Er wurde 1960 in Hardheim geboren und 1988 in Freiburg zum Priester geweiht. Als Vikar wirkte er in der Ettlinger Pfarrei Herz Jesu, danach war er zwölf Jahre lang in der Jugendseelsorge tätig: zunächst im Schülerreferat des Erzbischöflichen Seelsorgeamts sowie als Geistlicher Leiter der Katholischen Studierenden Jugend (KSJ).

Zwischen 1996 und 2002 war er Diözesanjugendseelsorger und Leiter der Abteilung Jugendpastoral im Erzbischöflichen Seelsorgeamt.

Manche Katholiken bedauern Weggang aus Karlsruhe

Im Anschluss daran wirkte Streckert als Pfarrer in der Neureuter Gemeinde St. Heinrich und Kunigunde, seit 2004 zeichnete er als Leiter für die Seelsorgeeinheit Karlsruhe-Hardt verantwortlich.

Seit 2008 ist Streckert Dekan des Dekanats Karlsruhe und Vorsitzender der hiesigen katholischen Gesamtkirchengemeinde. Seit 2021 fungiert er außerdem als Leitender Pfarrer in der Seelsorgeeinheit Karlsruhe Allerheiligen. Seit November 2010 ist der Theologe Ehrendomkapitular. Zahlreiche Katholiken bedauern seinen Weggang aus Karlsruhe.

Streckerts Nachfolger Markus Miles ist 46 Jahre alt und Leitender Pfarrer der Mannheimer Seelsorgeeinheit St. Martin. Außerdem versieht er das Amt des Pilgerleiters in der Erzdiözese Freiburg mit den Schwerpunkten Israel, Palästina und Jordanien. Miles stammt aus Weisenbach im Murgtal. Sein Abitur legte er an der Klosterschule vom Heiligen Grab in Baden-Baden ab.