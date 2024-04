Seit Tagen geht eine mögliche Rückkehr von Stefan Raab auf Instagram viral. Zuerst kündigte er in einem Clip an, bei neun Millionen Followern wieder als Influencer zurückzukehren. Jetzt ist von einem Boxkampf gegen Regina Halmich im September die Rede.

Am Freitag meldet sich Stefan Raab (57) nach einer sechsjährigen Sendepause zurück. Ein Video mit Elton (52), in dem Stefan Raab nicht wirklich zu erkennen war, sorgte für Aufregung.

Darin sprach er davon, zurückzukehren, wenn er so viel Follower wie die Karlsruherin Pamela Reif binnen drei Tagen erreichen würde. „Pass auf Elton, wenn ich 9 Millionen habe, mache ich wieder was. Das verspreche ich dir“, sagt Raab. Enddatum der Challenge: der 1. April.

Pünktlich zum 1. April hatte Stefan Raab nicht ganz drei Millionen Follower. Dennoch folgte ein neues Video. Erneut spielt eine Karlsruherin die Hauptrolle. Dieses Mal: Regina Halmich.

Laut Elton soll mit ihr noch eine Rechnung offen sein: „Du musst nochmal gegen sie boxen“, fordert er. „Kann sie am 14. September?“, antwortet Stefan Raab. Elton nimmt sein Handy, Halmich ist nicht zu hören. Aber Elton verkündigt anschließend: „Sie kann. Und besser ist, du kommst. Sonst komm’ ich dich holen.“ Dann ist von einem Boxkampf „The Final Fight“ am 14. September 2024 die Rede. Ab dem 2. April (15 Uhr) seien hierfür Karten erhältlich.

Am Ende des Videos ist ein Stefan Raab mit ein paar KI-Kilos mehr und einer Mütze mit der Stickerei „NWSDWH“ zu sehen. Was die Aufschrift bedeutet, ist unbekannt. Darüber wird in den derzeit über 2.000 Kommentaren (Stand: 1. April, 10 Uhr) spekuliert. Sie teilt auf ihrem Instagram-Account aber das Video. Allerdings ohne weiteres Statement.

Kampf mit Raab kurbelte Halmich-Karriere an

Pamela Reif äußerte sich nach dem ersten Video auf Instagram von der Nennung nichts gewusst zu haben, ließ aber ihre Follower abstimmen, ob sie gern ein Fitnessvideo mit Stefan Raab sehen wollen würden.

Der Show-Kampf Stefan Raab gegen Regina Halmich aus dem Jahr 2001 gilt als Karriere-Turbo für die Karlsruher Boxerin. 7,35 Millionen Zuschauer sahen bei „TV Total“ zu, als das 1,60 Meter große Fliegengewicht das 37 Kilo schwerere Lästermaul vermöbelte und ihm die Nase brach. Das Duell bezeichnet sie heute als „medialen Durchbruch“.

„Anfangs war ich gar nicht begeistert von der Idee. Ich wollte als ernsthafte Sportlerin wahrgenommen werden, nicht als Show-Nummer“, gesteht Halmich. „Doch er hat mich weiterhin provoziert in seinen Sendungen. Da wollte ich ihm zeigen, dass man mit Frauen so nicht umgeht.“ Auch eine Revanche im Jahr 2007 entschied die Profiboxerin klar für sich.