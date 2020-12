Seit den Neunzigern wird die Geschichte der Frauen in Karlsruhe intensiv erforscht. Susanne Asche, Barbara Guttmann, Olivia Hochstrasser, Sigrid Schambach und Lisa Sterr schrieben 1992 das Buch „Karlsruher Frauen 1715 - 1945“, das nicht nur einzelne Schicksale porträtiert, sondern einen Rundumblick auf die Leistungen und Beiträge der Karls­ru­he­rin­nen wirft.

Daraus hervorgegangen ist auch ein historischer Stadtrundgang, den die Historikerin Olivia Hochstrasser in einer rund 100-seitigen Broschüre zusammengefasst hat. Hochstrasser nimmt uns mit durch die Höhen und Tiefen der weiblichen Geschichte in Karlsruhe. Wir begleiten sie an sieben besondere Orte.