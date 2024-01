Wehrhafter Winzling

Klein, aber oho: Igelfisch ist Mini-Publikumsliebling im Naturkundemuseum Karlsruhe

Der Igelfisch ist einer der Sympathieträger im Naturkundemuseum Karlsruhe. Wie der erste seiner Art an den Friedrichsplatz kam, war schon ein Abenteuer – was sind die Perspektiven für das neue Igelfisch-Baby in der Schau?