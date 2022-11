Kneipengottesdienst soll Lebensfreude in die Stadt Karlsruhe bringen

Kneipe statt Kirche: Kann das gutgehen und wird das angenommen? Es kann. Das bewies der ökumenische Karlsruher Kneipengottesdienst mit City-Pfarrer Dirk Keller am Freitag im Gasthaus Lehners.

„Ökumenisch dürfen wir uns nennen, wenn mindestens drei Katholiken dabei sind“, scherzte der Pfarrer, der seinen Talar erst im Laufe des Abends anlegte. Daraufhin meldeten sich vier katholische Gläubige.

Manches war an diesem Abend anders als in den vertrauten Kirchenbänken. Dicht beieinander saßen die Gläubigen in der Wirtschaft, bestellten Essen und Trinken und lernten einander im heiteren Gespräch kennen.

Das entspricht genau der Idee eines Kneipengottesdienstes: „Unsere Mission ist es dahin zu gehen, wo die Menschen sind, wo das Leben pulsiert“, sagte Dirk Keller. Achim Kaltwasser vom Team der Ökumenischen Citykirchenarbeit bekräftigte: „Wir bringen Lebensfreude in die Stadt.“

Dazu trug auch Akkordeonspieler Günter Hellstern seinen Teil bei. Er lief zwischen den Tischen hin und her und sorgte für fast Pariser Flair in dem reservierten Teil des Lokals.

