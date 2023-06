Transportschiff verkeilt unter der Karlsruher Rheinbrücke

Wie das Polizeipräsidium Einsatz bestätigt, hat sich kurz vor 14 Uhr am Mittwochnachmittag ein Transportschiff unter der Karlsruher Rheinbrücke bei Maxau verkeilt.

Am Mittwochnachmittag

Am Mittwoch gegen 13.45 Uhr havarierte ein talwärts fahrendes Schiff an der Rheinbrücke Maxau.

Bei dem Zusammenstoß wurde eine Schiene des Brückenuntersichtgeräts, die am Brückenüberbau befestigt ist, sowie der Brückenüberbau beschädigt, heißt es in einer Pressemeldung des Regierungspräsidiums.

Die Standsicherheit der Brücke ist jedoch weiterhin gegeben, so dass der normale, nichtgenehmigungspflichtige Verkehr weiter über die Brücke fahren kann.

Rheinbrücke aktuell für Schwerlastverkehr gesperrt

Für den genehmigungspflichtigen Schwerlastverkehr mit über 44 Tonnen Gesamtlast wird die Brücke gesperrt. ´

Die zuständigen Behörden werden die jeweiligen Antragsteller benachrichtigen, der genehmigungspflichtige Schwerlastverkehr wird umgeleitet werden.

Das Schiff wurde noch am Abend in Richtung Oberstrom abgeschleppt und in den Hafen gebracht. Bei dem Zusammenstoß sind Brückenschäden von schätzungsweise 500.000 Euro entstanden.

1987 ist ein Frachtschiff mit einem Pfeiler der Rheinbrücke kollidiert. Damals war der Rhein sechs Wochen blockiert.