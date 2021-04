Im Juni 1987 krachte ein Transportschiff gegen einen Brückenpfeiler bei Karlsruhe-Maxau. Der Unfall wurde in Gerichtsverfahren in Mannheim und Karlsruhe aufgearbeitet. Und erinnert ein wenig an die Havarie der „Ever Given“.

Die Havarie der „Ever Given“ sorgte vor Ostern weltweit für Schlagzeilen. Das 400 Meter lange, und 59 Meter breite Containerschiff der Mega-Klasse, das mit bis zu kaum vorstellbaren 200.000 Tonnen (oder alternativ rund 20.000 einzelnen Containern) beladen werden kann, liegt noch immer in der international bedeutsamen Schifffahrtsstraße fest: wegen Schadensersatzforderungen.

Der Unfall erinnert an eine Schiffskatastrophe in Karlsruhe-Maxau, die für einen sechswöchigen Stillstand sorgte. Im Juni 1987 – bei Nebel und mittlerem Hochwasser – krachte ein Kiestransport-Verband gegen einen Brückenpfeiler der damaligen alten Eisenbahnbrücke.

Die MS Orinoko, so hieß das Motorschiff, fuhr zum Zeitpunkt der Havarie als Koppelverband „talwärts“, wie Ralph Kirst vom Wasser- und Schifffahrtsamt in Freiburg – zuständig für den Oberrhein – erzählt. Talwärts bezeichnet in der Sprache der Rheinschiffer die Fahrt mit dem Rheinstrom, im Gegensatz zur „Bergfahrt“ – etwa von Karlsruhe in Richtung Basel.