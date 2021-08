Krise in Afghanistan: „Erste Ortskräfte sind schon in Karlsruhe angekommen“

„Der Satz ,2015 darf sich nicht wiederholen’ von Armin Laschet hat mich geschockt. Nach meiner Auffassung darf sich für Karlsruhe 2015 wiederholen“, sagt Lüppo Cramer von der Flüchtlingshilfe Karlsruhe. Die Flüchtlingshilfe stehe in den Startlöchern.

Um von den Taliban in Afghanistan bedrohte Menschen zu retten, will sich auch die Flüchtlingshilfe Karlsruhe engagieren. Die Flüchtlingshilfe berät und betreut seit 2014 in Karlsruhe geflüchtete Menschen ehrenamtlich, beglei­tet ­sie bei Arbeitssu­che oder Ausbildung, organisiert Freizeit­an­ge­bote und Lern-Tandems.

Der Verein betreibt zudem in zwei Containern beim Menschenrechtszentrum am Alten Schlachthof eine „Lernbox“ zum Deutschlernen und ein „Willkommens-Café“. Lüppo Cramer, Stadtrat der Karlsruher Liste (KAL), ist Vorstandsmitglied der Flüchtlingshilfe.

Mit der BNN-Redakteurin Kirsten Etzold hat Cramer darüber gesprochen, was er jetzt für nötig und machbar hält.