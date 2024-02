Beim KSC-Heimspiel gegen Düsseldorf müssen Radler und Fußgänger einen Umweg in Kauf nehmen. Grund ist die Krötensaison, die bereits gestartet ist. Was Fans jetzt wissen müssen.

Wegen der Amphibienwanderung wird der Schlossgarten am Samstag, 17. Februar, ab 18 Uhr gesperrt, wie die Stadt Karlsruhe in einer Presseerklärung mitteilte. An diesem Abend trägt der KSC ab 20.30 Uhr sein Heimspiel gegen Fortuna Düsseldorf aus.

Weil die Fans durch das Flutlichtspiel besonders spät unterwegs sind, müsse die Stadt zum Schutz der Tiere reagieren.

KSC-Fans könnten wandernde Kröten töten

Um zu verhindern, dass die wandernden Erdkröten versehentlich von Fußballfans totgetreten werden, wird der Schlossgarten daher ab 18 Uhr seine Tore schließen, teilt die Stadt mit. Laut Stadt, sei aktuell Amphibienwanderungszeit und Erdkröten aus dem Hardtwald befinden sich auf ihrem Weg zum Schlossgartenteich. Tagsüber würden sich die Tiere verstecken, doch nach Einbruch der Dunkelheit setzen sie ihre Wanderung fort.

Den Fans wird empfohlen, mit der Bahn bis zum Durlacher Tor zu fahren und von dort zum Stadion zu laufen, heißt es abschließend.