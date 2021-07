Erstes KSC-Heimspiel: Vor der Ticketkontrolle findet der 3G-Check statt

Der Zugang zum Stadiongelände erfolgt ausschließlich vom Adenauerring aus über zwei äußere Einlässe. Dort werden die Tickets kontrolliert. Wer eine Dauerkarte besitzt, kann dies in der KSC-App mittels KSC-ID nachweisen. Zusätzlich wurden haptische Dauerkarten verschickt, wenn diese beantragt wurden. Sollte die Dauerkarte nicht rechtzeitig bis zum Spiel eingetroffen sein, bittet der KSC darum, die Dauerkarte in der KSC-App zu verwenden und den Verein via service@ksc.de zu informieren. Um mögliche Probleme zu klären, öffnen an den Eingängen spezielle Schalter. Die Abholung von bislang nicht versendeten Dauerkarten erfolgt am i-Punkt hinter der Osttribüne.