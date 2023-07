20 Minuten nach Verkaufsbeginn ist es so weit, da hält Chiara Roth ihre Eintrittskarte fürs Spiel des KSC gegen den FC Liverpool am 19. Juli in der Hand. Punkt 11 Uhr startet am Montagvormittag der Verkauf der letzten 3.000 Tickets. 500 davon werden im Fanshop am Rondellplatz verkauft, der Rest über den Online-Ticketshop des KSC. Doch der Server ist dem Ansturm nicht gewachsen.

Über 500 Menschen stehen zum Vorverkaufsbeginn Schlange vor dem Fanshop, über 17.000 versuchen es online. Doch die meisten davon werden von den Fanshop-Mitarbeitern und im Online-Warteraum zunächst einmal vertröstet. Im Fanshop läuft der Verkauf nur schleppend an.

Manche KSC-Fans übernachten vor dem Fanshop in Karlsruhe

Während die meisten Fans vor Ort noch Schlange stehen, präsentiert Chiara Roth ihre Karte. Die Karlsruher Lehramtsstudentin hat es sich mit drei Kommilitoninnen bereits am Sonntagabend um 21.30 Uhr auf Klappstühlen vor dem Fanshop des KSC am Rondellplatz bequem gemacht.

„Es war eine angenehm warme Nacht“, erzählt sie. Gegen 3 oder 4 Uhr morgens habe sich der Platz vor dem Fanshop dann langsam gefüllt.

Für Spiel gegen Liverpool sind noch rund 3.000 Tickets verfügbar

Um 9 Uhr standen rund 150 Menschen in der Schlange vor dem Fanshop in der Innenstadt, gegen 11 Uhr waren es über 500. Gegen 12 Uhr melden die Mitarbeiter im Fanshop, dass es online keine Tickets mehr gibt.

In den vergangenen Tagen wurden bereits rund 90 Prozent der Eintrittskarten für Heimfans an Dauerkarteninhaber und KSC-Mitglieder verkauft. Wegen der großen Nachfrage ging dabei teilweise der Server für den Ticketverkauf in die Knie.

Wenig auszumachen scheint das Warten vor dem Fanshop Saskia Speiser. Zusammen mit Freunden steht sie seit 8.40 Uhr vor dem Shop und ist immer noch gut gelaunt. Als Geburtstagsgeschenk für ihren Bruder soll das Ticket dienen. Der Grund für ihre Begeisterung am KSC liegt in der Kindheit. Sie seien einfach damit groß geworden, erzählt Speiser.

Weniger begeistert ist um 11.30 Uhr Alexandra Schmidt. Das erscheint verständlich, denn sie steht seit über einer Stunde für ihren Sohn an und weitere Stunden könnten noch folgen. „Der ist ja gerade in der Schule“, meint sie. „Für ihn ist es schon ein besonderes Ereignis, wenn ein internationales Team kommt.“

Ähnlich geht es Valentin Wilhelm. Die Vorfreude darauf, das Spiel gegen Liverpool zu sehen, hat ihn dazu gebracht, sich seit mehr als einer Stunde in der Schlange anzustellen. Die Neueröffnung des Stadions motiviert ihn zusätzlich. Er sieht das Spiel als „große Chance“. Für ihn, wie auch für die meisten anderen, dient als Zeitvertreib das Handy.