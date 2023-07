Am 5. Juli geht der Ticketverkauf in die zweite Phase. Ab 12 Uhr sind die Mitglieder dran. Für den Server war die Nachfrage offenbar zuviel.

Nach den rund 11.000 Dauerkarten-Inhabern dürfen sich laut Plan seit 12 Uhr am 5. Juli KSC-Mitglieder bis zu zwei Karten für das Eröffnungsspiel im neuen Stadion gegen den FC Liverpool sichern. Zumindest theoretisch. Wer es zur Mittagszeit probierte, ging allerdings leer aus. Die Webseite des Vereins ist nicht erreichbar.

Viele frustrierte Fans melden sich bei Facebook zu Wort

Wann das Problem behoben ist, ist unklar. Die Pressestelle des Vereins war ad hoc für die Redaktion nicht zu erreichen. Auf seiner Facebook-Seite hat der KSC auf den Beginn des Ticketverkaufs für Mitglieder hingewiesen. Seitdem sammeln sich unter dem Post frustrierte Reaktionen und Berichte über Probleme mit dem Online-Ticketshop.

Gegen 12.30 Uhr hat der Verein reagiert und die Webseite in den „Wartungsmodus“ geschaltet. Dort finden Fans einen Direktlink zum Ticketshop. Im Warteraum befanden sich zu dieser Zeit mehr als 5.000 Menschen.

Der Run auf Tickets für das Spiel gegen die Mannschaft von Jürgen Klopp war schon zu Beginn der ersten Phase am 28. Juni groß. Zeitweise befanden sich mehrere Tausend Dauerkarteninhaber in der Warteschleife. Sie hatten als erste die Möglichkeit, sich ihren Platz im Wildpark zu sichern. Diese Option endete am Vormittag um 10 Uhr.

In der zweiten Phase will der KSC nun Mitgliedern die Möglichkeit geben, bis zu zwei Karten für das Spiel zu kaufen. Am 10. Juli werden einige Restkarten in den freien Verkauf gehen. Der KSC rechnet mit rund 3.000 Tickets.