Ob gegen PSV Eindhoven, Girondins Bordeaux, AS Rom oder natürlich den FC Valencia – Mitte der 1990er-Jahre durften die Fans im Wildpark mehrfach magische Europapokal-Nächte erleben.

Spitzenteams aus Spanien, Italien, Frankreich oder den Niederlanden liefen damals in Karlsruhe auf und mussten jeweils mit einer Niederlage im Gepäck die Heimreise antreten. Einen Club aus England bekam der KSC seinerzeit allerdings nie zugelost.

Heute, fast 30 Jahre später, sind die Blau-Weißen nun endlich reif für die Insel – oder besser gesagt für einen Verein von der Insel. Der FC Liverpool um Kulttrainer Jürgen Klopp kommt. Nicht als Spielverderber, um den KSC aus irgendeinem europäischen Wettbewerb zu kegeln, sondern als Stargast bei der offiziellen Stadioneröffnung.

Große Nachfrage nach Tickets für Liverpool-Spiel

Wer bei dem historischen Spiel am 19. Juli (18.30 Uhr/Servus TV) dabei sein will und beim offiziellen Ticketverkauf bislang leer ausging, hat nun beim Gewinnspiel der BNN die Möglichkeit, eine der begehrten Karten zu gewinnen. Voraussetzung ist ein gültiges BNN-Abo der Tageszeitung, eines E-Papers oder von BNN+ (siehe „Gewinnspiel“).

Beim Versuch, ein Ticket für den Kick gegen die Reds zu erwerben, sah so mancher in den vergangenen Tagen rot. Der große Ansturm auf die Karten bei der am 5. Juli gestarteten Verkaufsphase für Mitglieder zwang den KSC-Server vorübergehend in die Knie.

Zuvor hatten die Dauerkarteninhaber die Möglichkeit gehabt, sich eine Zugangsberechtigung für das Spiel zu sichern. Ab dem 10. Juli gehen dann rund zehn Prozent des Gesamtkontingents in den freien Verkauf.

FC Liverpool hat nicht nur Kulttrainer Klopp zu bieten

Eine weitere Chance, „Kloppo“ hautnah zu erleben, gibt es nun für alle BNN-Abo-Kunden. Der inzwischen 56-Jährige sitzt seit Oktober 2015 beim FC Liverpool auf der Trainerbank und führte die Reds 2019 zum Champions-League-Titel und ein Jahr später zur Meisterschaft.

Der Premiere-League-Club ist gespickt mit Stars, darunter Stürmer Mohamed Salah, Innenverteidiger Virgil van Dijk und Ex-Bayern-Profi Thiago. Die KSC-Fans dürfen also gespannt sein, wie sich ihre Helden zehn Tage vor dem Saisonstart beim VfL Osnabrück gegen die Ausnahmekönner schlagen werden.