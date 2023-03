Zu Kunden in der Innenstadt fahren Mitarbeiter der Firma Stefan Nückles fast immer mit dem Lastenrad. Und Roland Kuppinger, Geschäftsführer von Innenausbau Roland Kuppinger, sagt: „Material kann ich damit gut transportieren.“ Außerdem komme er in der Innenstadt mit dem Zweirad schneller ans Ziel als mit dem Auto.

Für rund 10.000 Euro hat Nückles ein Lastenrad der Firma Reese und Müller gekauft, ein Viertel des Kaufpreises erhielt er über ein Bundesförderprogramm, ein weiteres Viertel von der Stadt Karlsruhe.

Insgesamt 21 Betriebe wurden bei der ersten Auflage des städtischen Förderprogramms „Flottes Gewerbe“ beim Kauf eines Firmen-Lastenrads mit maximal 2.500 Euro unterstützt.

Handwerker, Gastronomen und Einzelhändler

Elf davon waren Handwerksbetriebe. Unter den restlichen zehn Betrieben waren vier Gastronomen, drei Einzelhändler und mit der Heinrich-Hübsch-Schule eine Berufsschule.

So unterschiedlich wie die Antragsteller sind auch die Räder, Standardmodelle von Müller und Reese sind ebenso dabei wie ein Modell mit Anhänger und Regenschutz über dem Fahrersitz und ein Hightech-Rad der österreichischen Manufaktur mit mehreren Riemenantrieben und gefederten Rädern.

Karlsruhe will Förderprogramm fortführen

Für Baubürgermeister Daniel Fluhrer (parteilos) sind die geförderten Betriebe „Pioniere der innovativen Mobilität“, für den städtischen Radverkehrsplaner Johannes Schell zumindest sichtbare Werbeträger für ein nachhaltiges Verkehrsmittel. „Vor einigen Jahren hat man kaum ein Lastenrad in Karlsruhe gesehen, heute fallen mir täglich zehn ins Auge“, betont Schell.

Die Stadt hat Lastenräder in den vergangenen Jahren auch massiv gefördert, erst 400 Räder durch das Förderprogramm für Familien, nun die ersten Gewerbetreibenden.

In diesem Jahr sollen Betriebe laut einer Mitteilung der Stadt erneut einen Zuschuss beim Kauf eines Lastenrads erhalten. Gelegenheit zum Ausprobieren gibt es schon im Frühjahr, Bewerbungen für den Test eines Lastenrads sind bis zum 12. April unter karlsruhe.de/radverkehr möglich. Am 13. Juni werden acht Lastenräder an die ausgewählten Bewerber übergeben.

Handwerker fahren viel Lastenrad

Bereits drei Lastenräder in seinem Fuhrpark hat mittlerweile Rollladenbauer Markus Bracht. „Mit jedem Rad fahren wir mehrere Tausend Kilometer im Jahr“, sagt der Unternehmer. Mittlerweile habe er in seinem Betrieb sogar ein Auto weniger als vor dem Kauf des ersten Lastenrads.

Viel mit dem Lastenrad unterwegs ist auch Zimmermann Martin Molline. Vor allem zu Baustellen, auf die er nur noch Werkzeug mitbringen muss und ein Auto sonst den ganzen Tag nur am Straßenrand steht.