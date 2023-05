Lautsprecher-Durchsagen im Karlsruher Stadtbahntunnel

Einfahrende Stadtbahnen werden an den unterirdischen Haltestellen neuerdings per Lautsprecher angekündigt. Der Verein Mobil mit Behinderung begrüßt das Angebot.

Überrascht blickt die Dame zur Decke. „S1 Bad Herrenalb auf Gleis 3“, schallt eine freundliche Stimme durch die unterirdische Haltestelle am Karlsruher Marktplatz. „Ungewohnt“, befindet die Dame nach kurzem Überlegen. „Ob man diese Ansage wirklich braucht?“

Die Verkehrsbetriebe Karlsruhe (VBK) erweitern mit den Lautsprecherdurchsagen ihr Fahrgastangebot an den sieben unterirdischen Haltestellen. „Durch die Ansagen bekommen die Fahrgäste im Stadtbahntunnel eine zusätzliche Information zum dicht getakteten Fahrplanangebot der Albtal-Verkehrs-Gesellschaft (AVG) und Verkehrsbetriebe Karlsruhe (VBK)“, heißt es in einer Pressemitteilung der VBK.

Akustischer Hinweis wird von Karlsruhern begrüßt

Gerade für sehbehinderte Menschen biete dieser akustische Hinweis zu den einfahrenden Tram- und Stadtbahnen eine wichtige Orientierungshilfe und ergänze das Fahrplanangebot auf den digitalen Anzeigen an den Bahnsteigen.

Das ist natürlich ein guter Service, aber ich bin bisher auch ohne eine solche Ansage durchgekommen. Stadtbahn-Nutzer

Die Lautsprecher-Stimme kündigt aber nicht nur einfahrende Bahnen an, sie weist zum Beispiel auch darauf hin, dass das Rauchen in den Bahnen und an den Haltestellen nicht gestattet ist – auf Deutsch und auf Englisch. „Diesen Hinweis finde ich gut“, sagt einer der Wartenden. Die Ankündigung der einfahrenden Bahn wiederum habe er nicht unbedingt gebraucht. „Das ist natürlich ein guter Service, aber ich bin bisher auch ohne eine solche Ansage durchgekommen.“ Schließlich sei alles überall gut zu lesen.

Ähnlich sieht es eine Dame, die nach Ettlingen möchte. Den neuen Service findet sie gut, aber nicht unbedingt notwendig. Dennoch: „Gerade für ältere Menschen ist das auf jeden Fall von Vorteil.“ Generell findet sie die Gestaltung der unterirdischen Haltestellen ansprechend. „Ich komme oft mit Besuchern von auswärts hierher – im Vergleich zu anderen U-Bahnen ist es hier sehr sauber.“

Sehbehinderte Menschen können nicht lesen, ob eine Bahn ausfällt oder nicht. Karin Breunig, Verein Mobil mit Behinderung

Karin Breunig vom Verein Mobil mit Behinderung begrüßt die neue Lautsprecheransage. „Für uns ist das sehr bedeutend“, sagt Breunig. „Sehbehinderte Menschen können nicht lesen, ob eine Bahn ausfällt oder nicht.“ Der Verein sei deswegen „mehr als dankbar darüber“.

Weiteren Verbesserungsbedarf sieht sie an den unterirdischen Haltestellen dennoch: „An manchen Stellen würden wir uns eine bessere Beschilderung wünschen.“ Gerade die Aufzüge seien nicht immer leicht zu finden.

Durchsagen sind noch fehleranfällig

In den vergangenen Wochen hatte die VBK als Tunnelbetreiberin zusammen mit der Karlsruher Schieneninfrastruktur-Gesellschaft die für die Durchsagen erforderlichen technischen Komponenten nachgerüstet. Derzeit nehmen die VBK der Pressemitteilung zufolge noch eine Fein-Justierung der Software vor, damit die automatischen Durchsagen in Kürze immer inhaltlich und sprachlich korrekt erfolgen.

Diese sukzessiven Verbesserungen erfolgen laut VBK im laufenden Bahn-Betrieb. Deshalb könne es noch einige Tage dauern, bis bei den Durchsagen inhaltlich und technisch alles rund laufe. VBK und AVG bitten ihre Fahrgäste in der Pressemitteilung um Verständnis.