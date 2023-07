Pünktlich um 19 Uhr betreten die Leoniden die Bühne. Der „Mount Klotz“ ist gut gefüllt. Die ersten Takte der Musik dröhnen aus der Box. Für viele fühlt sich der Moment so an, als habe jemand eine schier unerschöpfliche Energiequelle angezapft.

Nach einem kurzen Aufwärmprogramm legt die Band rund um Sänger Jakob Amr richtig los. Sie lässt der Ankündigung „We are ready to have some fun with you“ (Wir sind bereit, Spaß mit Euch zu haben) umgehend Taten folgen.

Sprechchöre fordern Auftritt von den Leoniden beim „Fest“

Schon kurz vor Beginn des Auftritts hatten die Fans in den ersten Reihen mit Leoniden-Sprechchören dem Auftritt entgegengefiebert. Diese aufgestaute Energie entlädt sich nun unter anderem im ersten Pogo des Abends.

Seit 2015 spielen die Leoniden in der aktuellen Besetzung zusammen, seit 2017 erobern sie die Festivalbühnen, bundesweit wie international.

Die fünf Musiker aus Kiel setzen auf Indie-Rock, angereichert mit Pop-Elementen, um ihren ganz eigenen Sound zu kreieren. Mit diesem wollen sie, so auch die offizielle Ankündigung der „Fest“-Veranstalter, ein Gefühl transportieren. Es gelingt ihnen vor dem Hügel.

Ich bin eher wegen Leoniden hier als wegen Casper. Christian

„Fest“-Besucher aus Eppingen

Eine nicht ganz so lange Anreise wie die Band hatte Christian aus Eppingen. Als regelmäßiger Besucher vom „Fest“ ist er auch bei der diesjährigen Ausgabe mit dabei. „Ich bin eher wegen Leoniden hier als wegen Casper“, hält er fest. Er höre die Band schon länger, da dies genau seine Musikrichtung sei.

Leoniden geben dieses Jahr ihr Debüt bei „Das Fest“

Nachdem sie bereits drei Alben veröffentlicht haben, das letzte 2021 mit „Complex Happenings Reduced To A Simple Design“, sind die Leoniden nun das erste Mal beim „Fest“ zu Gast.

Auf ihre ganz eigene Art und Weise kombinieren sie verschiedene Musikstile und erschaffen etwas Neues. So verstehen die Indie-Rocker es auch in Karlsruhe, das Publikum in ihren Bann zu ziehen.

Immer wieder animiert die Band die Menge während des Auftritts zum Mitfeiern, was nach und nach auch immer mehr Menschen auf dem Hügel tun. Band und Zuschauer feiern so gemeinsam eine großen Open-Air Party.

Nach etwas mehr als einer Stunde und einem Ausflug von Amr ins Publikum endet der Auftritt. Doch es bleibt das Gefühl, dass alle weiterfeiern möchten, die Band und die Zuschauer.