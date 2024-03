Am Freitag müssen Fahrgäste im Großraum Karlsruhe mit erheblichen Einschränkungen im Nahverkehr rechnen. Auch „Fridays for Future“ hat Demos angekündigt. Zum Live-Ticker.

An diesem Freitag ruft „Fridays for Future“ zum bundesweiten Klimastreik auf. Gemeinsam mit Beschäftigten im Nahverkehr wollen sie für „gute Arbeit und klimafreundliche Mobilität für alle“ demonstrieren, heißt es auf der Homepage.

In Karlsruhe soll es um 10 Uhr, in Pforzheim um 13.30 Uhr und in Bühl um 15 Uhr losgehen. Zudem müssen Fahrgäste im Großraum Karlsruhe mit erheblichen Einschränkungen im Nahverkehr rechnen.

Live-Ticker zu den Demonstrationen im Großraum Karlsruhe am Streiktag

Die BNN begleiten das Geschehen im gesamten Großraum Karlsruhe von 9.30 Uhr an mit einem Live-Ticker.