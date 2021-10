Internationales Tanzturnier

Glamouröser Gala-Abend „Magic Ball“ in der Schwarzwaldhalle Karlsruhe

Vom Familienevent am Nachmittag bis hin zum Ballereignis mit Showacts und Tanzsport auf Weltklasseniveau am Abend – das erwartet die „Magic-Ball“-Besucher am 16. Oktober in Karlsruhe