Zu Gast in Karlsruhe

Antisemitismus-Experte Mansour: „Unsere Erinnerungskultur ist leider gescheitert“

Der bundesweit bekannte Psychologe Ahmad Mansour kämpft in Deutschland gegen Antisemitismus und Extremismus. Ohne massiven Polizeischutz kann er keinen Schritt mehr tun. Am 16. April ist er zu Gast in Karlsruhe.