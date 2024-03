Am 10. März 2023 hielt die Geiselnahme in einer Karlsruher Apotheke die ganze Stadt in Atem. Der Auftritt von Martin Rütter in der Schwarzwaldhalle wurde damals aus Sicherheitsgründen abgesagt. Nun ist der bekannte Hundetrainer wieder in Karlsruhe.

Der prominente Hundetrainer Martin Rütter tritt am Freitag, 1. März, in der Karlsruher Schwarzwaldhalle auf. Es ist der Nachholtermin für seinen Auftritt am 10. März 2023, der wegen der Geiselnahme in der Congress-Apotheke kurzfristig abgesagt wurde.

„Das war ein einschneidendes Erlebnis für Martin und die Crew“, erinnert sich Timo Kölsch, der die Pressearbeit für Rütter macht. Der prominente Hundetrainer habe gemeinsam mit seiner Crew in der Halle ausharren müssen, „das war natürlich ein komisches Gefühl“. Kölsch selbst sei damals nicht in Karlsruhe dabei gewesen. Sie alle seien glücklich, dass der Termin nun nachgeholt werden könne, sagt Kölsch im Gespräch mit den BNN. Für den Auftritt in der Schwarzwaldhalle gebe es noch Restkarten.

Rütter bat Fans damals auf Instagram: „Kommt nicht zur Schwarzwaldhalle“

Ein Mann hatte damals die Apotheke in der Ettlinger Straße überfallen und Geiseln genommen. Das Gebiet um den Festplatz wurde großräumig abgesperrt. Neben dem Auftritt Rütters wurden auch die geplanten Meisterkonzerte abgesagt.

Rütter hatte seine Fans damals auf seinem Instagram-Kanal gebeten, nicht zur Halle zu kommen.

Rütter freue sich besonders auf den Nachholtermin, sagt Timo Kölsch. „Martin kommt immer gern nach Karlsruhe.“ Auch durch einen früheren Kollegen – einen gebürtigen Karlsruher – habe er eine gute und enge Bindung an die Stadt.