Wenn sich eine Stadt mit Ollis auskennt, dann Karlsruhe. Insofern wissen die Menschen hier am allerbesten, wie sie mit dem Besuch von Olli jetzt am Wochenende umgehen sollen. Sowieso ist er ein gern gesehener Gast – zumal er Geschenke mitbringt, die man in der Stadt monatelang schon nicht mehr gesehen hat.

Oliver Kahn meinen wir nicht. Der Titan, Vizeweltmeister, Europameister, Champions-League-Sieger und (gefühlt) 124-fache Deutsche Meister und Pokalsieger, schreibt sich in der Kurzform bekanntlich mit einem „l“ und ist mit seinem legendären „Eier, wir brauchen Eier“-Spruch eh zu spät für einen Besuch am Ende der Osterferien.

Ah, dann Oliver Bierhoff? Auch er ist in Karlsruhe geboren, auch er brachte es in den Fußballarenen dieser Welt zu beträchtlichem Ruhm. Als klassischer Mittelstürmer gelang ihm im EM-Finale 1996 nicht nur der Ausgleich, sondern auch das erste Golden Goal überhaupt. Ob er am Wochenende in Karlsruhe weilt? Keine Ahnung, ist auch nicht wichtig.

Oliver Kreuzer muss Karlsruhe gar nicht besuchen

Und Oliver Kreuzer? Den ehemaligen Vorstopper des FC Bayern und Ex-Sportgeschäftsführer des KSC meinen wir auch nicht. Er muss Karlsruhe als Bürger dieser Stadt ja auch gar nicht besuchen.

Den Olli vom Wochenende darf man getrost als klassischen Sunnyboy bezeichnen. Mitunter bläst er die Backen mal ein wenig auf, heißt es. Dennoch sprechen Leute, die es von Berufs wegen wissen müssen, von einem sehr milden, wahlweise auch heißen Typen.

Der dazu noch großzügig ist. Im Gepäck auf seinem Weg aus dem Mittelmeerraum hat er: viel Sonne, blauen Himmel, Temperaturen bis 26 Grad. Schön, dass du da bist, Hoch Olli! Darfst gerne ein bisschen bleiben.