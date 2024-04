Das Gefühl, nicht gehört und verstanden zu werden. Misstrauen. Missverständnisse. Vorwürfe. In den vergangenen Jahren haben viele Bürgerinnen und Bürger sehr pauschal beklagt, dass „die da oben“ sowieso machen, was sie wollen. Sie fühlen, dass die Distanz zwischen ihnen, dem Volk, und den Entscheidungsträgern in der Politik immer größer wird.

Am 9. Juni bestimmen auch die Menschen in Karlsruhe, wer in ihrem Gemeinderat künftig vertreten sein wird. Wer sein Wahlrecht nutzt, kann folglich helfen, seine bevorzugte politische Farbe möglichst großflächig in dem Gremium zu verteilen.

Das (und das mit dem Farbeverteilen bitte nicht wörtlich nehmen) kann aber nur derjenige, der sich informiert hat.

Die Kommunalwahl wirft längst ihre Schatten voraus. An den Straßenrändern lächeln Kandidaten von Plakaten, auf den Wochenmärkten bauen die Parteien und Gruppen regelmäßig ihre Stände auf, um mit den Menschen, den Wählerinnen und Wählern ins Gespräch zu kommen. Hier bieten sich folglich Möglichkeiten, die aktuellen und potenziellen Bürgervertreter und ihre politischen Überzeugungen persönlich kennenzulernen.

Diese Redaktion möchte ebenfalls einen Teil dazu beitragen, dass wichtige Informationen zur Kommunalwahl bei möglichst vielen Menschen ankommen. Das machen wir fortlaufend mit unserer Berichterstattung über die wichtigsten Stadtthemen und ganz konkret mit Themen, die sich mit der Wahl beschäftigen.

Zusätzlich planen wir aber auch ein Live-Format mit Kandidatinnen und Kandidaten sowie Leserinnen und Lesern. Mehr dazu in einigen Tagen. Ein bisschen sei aber an dieser Stelle schon verraten: Die teilnehmenden potenziellen neuen Stadträte losen wir aus, und die Veranstaltung wird „Über den Dächern von Karlsruhe“ heißen – aus sehr gutem Grund.