Merkur Akademie: Kein „Turbo“, sondern Zeit für gute Leistungen

Nach der vierten Klasse einer Grundschule sind viele Eltern mit einer weitreichenden Entscheidung konfrontiert: Wie geht es weiter mit meinem Kind ab der fünften Klasse?

Nicht selten entscheiden sich Eltern mit ihrem Kind frühzeitig für ein Gymnasium und stellen nach zwei bis drei Schuljahren fest, dass dies nicht der richtige Weg sein kann. Kinder leiden an ihren vermeintlich schlechten Leistungen eines »Turbo-Abitur«.

Entschleunigung bei der Schulzeit

Es geht auch einfacher und leichter: Ab der achten Klasse kann von der Realschule direkt in das Berufliche Merkur Gymnasium gewechselt werden oder nach bestandener Mittleren Reife in zwei Jahren an den Berufskollegs der M.A.I. wird zunächst die Fachhochschulreife erreicht.

Danach geht es weiter und das Kind kann sich für das Abitur an der Wirtschaftsoberschule zwei Jahre Zeit nehmen. Dies entschleunigt die Schulzeit und durch die individuelle Betreuung und Förderung in kleinen Klassen kann Ihr Kind entspannt eine allgemeine Hochschulreife erreichen.

Karriere mit Fremdsprache

Wer sich für Fremdsprachen interessiert, für den könnte die zweijährige schulische Ausbildung zum International Management Assistant passen. Im Rahmen einer exklusiven Bildungspartnerschaft haben unsere Absolventinnen und Absolventen die einzigartige Möglichkeit, direkt in das letzte Jahr des Studiengangs International Business Management an der Cardiff Metropolitan University, Großbritannien einzusteigen. Interessenten können die M.A.I. am nächsten Infotermin am Samstag, 20. April 2024, von 10 bis 13 Uhr besuchen.