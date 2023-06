Neuer Song im Gepäck

Karlsruher Sängerin Mickela Löffel präsentiert im Substage auch ihren neuen Stil

Nach der Teilnahme an der TV-Show „The Voice of Germany”, ihrer Krebserkrankung und einigen Jahren im deutschen Popmusikbusiness ist die Singer/Songwriterin Mickela Löffel wieder in Karlsruhe und bringt einen neuen Song mit.