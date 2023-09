Wer in Karlsruhe in Daxlanden, Grünwinkel, Knielingen, Mühlburg, Neureut, der Nordstadt, Nordweststadt oder Oberreut wohnt, dem gratuliert zum 75., 80. oder 85. Geburtstag die Stadt mit einem besonderen Glückwunschschreiben. Ihm liegt ein Gutschein bei. Damit können die Adressaten eine kostenlose Beratung in den eigenen vier Wänden mit Susanne Butz, Mitarbeiterin der Paritätischen Sozialdienste Karlsruhe, vereinbaren – den Karlsruher Hausbesuch.

Im Gespräch daheim oder auf Wunsch auch an einem anderen Ort kann es um alles gehen, was mit der Lebenssituation im Alter zu tun hat. Wo kann ich mich engagieren, wo andere Menschen treffen und mich austauschen? Wo kann ich mit Sport und Bewegung etwas für meine Gesundheit tun? Wer berät mich in finanziellen oder sozialen Fragen, wo finde ich Unterstützung im Alltag?

Susanne Butz ist erreichbar per Mail an hausbesuch@paritaet-ka.de oder telefonisch unter (07 21) 9 12 30 71, weitere Informationen gibt es auch im Internet.