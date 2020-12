Mindestens vier Anlagen beschädigt

Mehrere Einbrüche in Kleingartenanlage „Oberer See“ in Karlsruhe-Mühlburg

Zwischen Sonntagnachmittag und Montagvormittag sind Unbekannte in mehrere Gartenhütten in der Kleingartenanlage „Oberer See“ in Mühlburg eingestiegen. Die Polizei vermutet weitere Einbrüche, die bisher noch nicht gemerkt wurden.