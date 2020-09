Unbekannte zünden Müllcontainer in Karlsruher Schule an

Ein von Unbekannten gelegter Brand hat die Fassade der Draisschule in Karlsruhe-Mühlburg stark beschädigt und einen Sachschaden von etwa 25.000 Euro verursacht

Unbekannte haben am frühen Montagmorgen auf dem Gelände der Drais-Grundschule in Karlsruhe mehrere Müllcontainer in Brand gesetzt und dabei einen Sachschaden von rund 25.000 Euro angerichtet.

Gegen 1.40 Uhr wurde das Feuer durch Anwohner entdeckt. Beim Eintreffen der Berufsfeuerwehr Karlsruhe standen die Tonnen, welche unmittelbar an der Objektfassade der Schule aufgestellt waren, bereits im Vollbrand.

Durch die hohen Flammen wurden mindestens fünf Fensterscheiben beschädigt. Zudem wurde das Fahrradabstellhaus in Mitleidenschaft gezogen. Die Löschmaßnahmen konnten gegen 2.10 Uhr beendet werden.

Das Polizeirevier Karlsruhe-West ist nun auf der Suche nach Zeugen. Wer im Bereich der Grundschule verdächtige Beobachtungen gemacht hat, kann sich unter der Telefonnummer (0721) 6663611 melden.