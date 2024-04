In Gernsbach, Scheuern wurden am Montag zwei Mülltonnen angezündet. Die Polizei sucht nach Zeugen.

Zwei graue Mülltonnen wurden Montagfrüh gegen 1.25 Uhr in der „Scheuerner Straße“ in Gernsbach in Brand angezündet.

Ersten Ermittlungen der Polizei zufolge steckten Unbekannte den Brand. Hinzugerufene Wehrleuten löschten diesen.

Polizei sucht Zeugen

Die Polizei bittet um Hinweise unter (0 72 25) 98 87 0.