Nach der Besetzung der vier Platanen in der Karlsruher Fußgängerzone, haben Aktivistinnen und Aktivisten ein Protestbanner am Rathaus angebracht. Oberbürgermeister Mentrup äußert sich nun zur Aktion.

Die Stadt Karlsruhe bestätigt, dass am Samstag, 19. August, am Balkon des Rathauses am Marktplatz unerlaubterweise ein Transparent angebracht worden ist.

Es bezog sich auf die Besetzung von vier Bäumen auf der Kaiserstraße, die vergangene Woche stattfand. Nach nur drei Tagen seilten sich die Baumbesetzer wieder ab.

Wie die Stadt in einem Presseschreiben am Montag mitteilte, habe sie dieses Plakat umgehend entfernen lassen. Strafanzeige erstattete die Stadtverwaltung nicht.

OB Mentrup macht Baumbesetzern in Karlsruhe Gesprächsangebot

Nachdem Oberbürgermeister Frank Mentrup am Montag aus seinem Urlaub zurückgekehrt war, wurde er über die Baumbesetzung informiert, heißt es weiter in der Mitteilung.

Er wolle die ihm bislang unbekannte Gruppe kennenlernen und mache den Aktivistinnen und Aktivisten in Kürze ein Gesprächsangebot.

Mentrup sei es ein Anliegen, Gruppierungen und Initiativen, die sich für den Klimaschutz in Karlsruhe einsetzen, zu vernetzen. „Nur durch eine große, übergreifende Bereitschaft zum Schulterschluss können ambitionierter Klimaschutz und Klimaanpassung gelingen“, sagt der Oberbürgermeister abschließend.