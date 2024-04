Nach dem Tod der 75 Jahre alten Frau, die am vergangenen Samstag vor einem Hochhaus in der Kaiserallee von einer Lachgaskartusche getroffen wurde und an ihren Verletzungen gestorben ist, hat die Polizei einen Tatverdächtigen ermittelt.

Demnach steht ein 13-jähriges Kind im Verdacht, die Gaskartusche aus dem 14. Stock des Hochhauses geworfen zu haben, heißt es am Dienstagabend in einer Mitteilung von Polizei und Staatsanwaltschaft.

Die Ermittlungen wurden von der Kriminalpolizei unter Leitung des Dezernats für Kapitalverbrechen in Zusammenarbeit mit der Polizei im Haus des Jugendrechts geführt.

Kartusche wurde aus dem 14. Stock geworfen

Am Montag hatte sich eine 15-jährige Zeugin bei der Polizei gemeldet. Diese hat ihre Anwesenheit an dem Hochhaus mitgeteilt. „Nach aktuellem Ermittlungsstand soll sich das tatverdächtige Kind zusammen mit der 15-jährigen Zeugin und einem weiteren, ebenfalls 15-jährigen Jugendlichen am Samstagabend auf einem balkonähnlichen Gebäudebereich im 14. Stockwerk des Hochhauses aufgehalten haben“, heißt es in der Mitteilung.

Bei besagtem Gebäudebereich handelt es sich laut Informationen dieser Redaktion um die Zwischenbalkone, die die Gebäudeflügel des Hochhauses miteinander verbinden.

Tatverdächtiger ist strafunmündig

Polizei und Staatsanwaltschaft schreiben weiter, dass dem Wurf der Kartusche durch den 13-Jährigen der Konsum von Lachgas vorausgegangen sei. Unklar ist indes, ob der Wurf gezielt die 75-Jährige treffen sollte oder nicht.

Der 13 Jahre alte Tatverdächtige wurde in die Obhut des Sozialen Dienstes der Stadt Karlsruhe übergeben. Er ist strafunmündig und könne strafrechtlich nicht belangt werden.