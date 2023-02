Nächste Großbaustelle in Karlsruhe wirft ihren Schatten voraus

Auch nach der Fertigstellung der Kombilösung jagt in Karlsruhe eine Großbaustelle die nächste. Nun beginnt die Erneuerung des Technischen Rathauses.

Bagger rollen an

In der Karlsruher Innenstadt kündigt sich das nächste große Bauprojekt an. Dafür wurde der Pflasterbelag auf der Zähringerstraße zwischen Marktplatz und Lammstraße in dieser Woche mit einer mehrere Zentimeter hohen Schotterschicht abgedeckt.

„Die Fläche ist für die Baustelleneinrichtung zur aufwändigen Erneuerung des Technischen Rathauses vorgesehen, also für Baucontainer, Material und Maschinen“, teilt das städtische Presseamt auf Anfrage dieser Redaktion mit.

Um das Pflaster zu schonen, werde auf die Oberfläche eine temporäre Schutzschicht aufgebracht. In den kommenden Tagen kommt auf den Schotter nach Angaben des Presseamts noch eine Asphaltschicht.

Café und Irish Pub hinter Karlsruher Rathaus mussten zumachen

Auf der Südseite des Straßenabschnitts gibt es weiterhin einen schmalen Durchgang für Fußgänger. Auf der Nordseite gibt es kein Durchkommen mehr. Gaststätten im Erdgeschoss des Technischen Rathauses wie das Café Wohnzimmer oder das Sean O`Caseys Irish Pub haben deshalb bereits vor einigen Wochen zugemacht.

Nach Angaben der Stadt dauert die halbseitige Sperrung der Zähringerstraße bis Ende 2024. Die Sanierung soll bis 2025 abgeschlossen sein.

Nach Einschätzung der Stadt war die Schutzschicht auf dem Pflaster alternativlos. „Die gesamte Baustellenlogistik muss über die Zähringerstraße erfolgen, damit es nicht zu Konflikten mit dem Umbau der Kaiserstraße kommt“, schreibt das Presseamt. Der Umbau der Fußgängerzone wurde vor einigen Monaten mit dem Abbau der Oberleitungen offiziell begonnen. Ende Januar wurden auch die ersten Platanen am Straßenrand gefällt.

Peek & Cloppenburg eröffnet am 2. März Übergangsfiliale

Bereits Fahrt aufgenommen hat auch der geplante Abriss des Peek-und-Cloppenburg-Gebäudes (P&C) zwischen Kaiserstraße, Lammstraße und Zirkel. Im November wurden die ehemaligen Verkaufsräume von P&C entkernt, im Frühjahr soll der eigentliche Abriss des Gebäudes in Angriff genommen werden. Dafür sind nach Angaben des Unternehmens nur sechs bis acht Wochen veranschlagt. Eröffnet werden soll der neue P&C-Standort 2016. Bereits am 2. März wird für die Übergangszeit eine Filiale in der Postgalerie eröffnet.