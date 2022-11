Zähringerstraße in Karlsruhe wird für Autos künftig gesperrt

Die Karlsruher Zähringerstraße zwischen Marktplatz und Adlerstraße wird künftig eine Fußgängerzone mit Freigabe für den Radverkehr. Eine entsprechende Regelung kündigte die Stadt am Freitag an. Ab Freitag, 25. November, soll die Neuordnung gelten. Damit werde die Verkehrsregelungen aus Zeiten des Kombilösung-Baus aufgehoben. Ab dann können Autos von der Kreuzstraße nicht mehr in Richtung Osten fahren.

Diese Möglichkeit wurde laut städtischer Pressestelle während der Bauarbeiten zur Kombilösung eingerichtet, um eine weitere Ausfahrt am Parkhaus Marktplatz zu ermöglichen.

„Die Verkehrssituation auf der Kriegsstraße hat sich nach Eröffnung des Tunnels nochmals deutlich entspannt, so dass Schleichwege nicht mehr erforderlich sind“, begründet Bürgermeister Albert Käuflein (CDU) die Entscheidung für das Wiederanbringen der Absperrpfosten. „Außerdem erhöhen wir dadurch in der Zähringerstraße die Sicherheit für den Fuß- und Radverkehr.“

Neue Radfahrstreifen in der Kriegsstraße markiert

Auch an anderer Stelle hat die Tunnelöffnung schon Verbesserungen für den Radverkehr bewirkt: Zwischen Karlstor und Hirschstraße wurden in beiden Fahrtrichtungen Radfahr- beziehungsweise Schutzstreifen markiert. Eigentlich sollte das erst später geschehen, wurde nun aber vorgezogen.

„Da die Kasig mit Blick auf das Weihnachtsgeschäft in diesem Bereich aktuell die Bauarbeiten an den Verkehrsflächen nicht durchführen kann, haben wir zusammen die Markierung kurzfristig auf den Weg gebracht“, erläutert Tiefbauamtsleiter Martin Kissel.