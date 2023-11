Auftakt der Fastnacht

Narren erkämpfen die Macht von Oberbürgermeister Mentrup in Karlsruhe

Auch in Karlsruhe beginnt am 11.11. traditionell die Straßenfastnacht. Doch ist den Menschen angesichts von Ukraine-Krieg und der Lage in Nahost überhaupt zum Feiern zumute?