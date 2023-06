Wissenschaft

Naturkundemuseum Karlsruhe: Wohl illegal beschafftes Fossil an Brasilien zurückgegeben

Ein wohl unrechtmäßig nach Deutschland gebrachtes Dinosaurier-Fossil ist an Brasilien zurückgegeben worden. Das Fossil des Sauriers Ubirajara jubatus sei am Sonntag in Brasilien eingetroffen, teilte das Wissenschaftsministerium am Montag mit.