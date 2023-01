Wie die Verkehrsbetriebe in einer Einladung mitteilten, ist der Besuch am Montag, 9. Januar, zwischen 10 und 13 Uhr und am Dienstag, 10. Januar, zwischen 18 und 20 Uhr in der Wikingerstraße 13 (Beschilderung „VDV TramTrain“) möglich. Dabei erwartet Besucher ein halber Zug mit allen wesentlichen Elementen in Originalgröße. Eine vorherige Anmeldung sei nicht erforderlich.

Für die Anreise mit dem ÖPNV empfiehlt die VBK die Linie 5 bis zur Haltestelle Rheinhafen. Von dort soll ein Shuttlebus zur Halle angeboten werden. Am Dienstag, 24. Januar, steht von 10 bis 13 Uhr sowie am Mittwoch, 25. Januar, von 18 bis 20 Uhr dann die Fahrzeugvariante der Albtal-Verkehrs-Gesellschaft (AVG) zur Besichtigung bereit.

Ausstellung informiert über „VDV TramTrain“

Eine Ausstellung soll Besucher über das weltweit einzigartige Beschaffungsmodell „VDV TramTrain“ informieren, in dessen Rahmen die neuen Bahnen gekauft werden.

An beiden Terminen sollen außerdem Experten aus dem Projekt für Fragen zur Verfügung stehen. Zudem können Besucher ihre Meinung zum Fahrzeug kundtun und dabei sogar noch etwas gewinnen, heißt es weiter.

Wir wollen das Fahrzeug vor dem Produktionsstart möglichst perfektionieren. Christian Höglmeier, technischer Geschäftsführer VBK und AVG

Erstmals gibt es in Karlsruhe im Zusammenhang mit der Neubeschaffung von insgesamt 148 Bahnen für die VBK und die AVG ein solches Mock-Up. „Wir wollen zusammen mit Interessensvertretungen mobilitätseingeschränkter Fahrgäste, mit allen interessierten Kunden, den Mitarbeitern und den politischen Entscheidungsträgern zusammen Nutzungsszenarien testen, ein Stimmungsbild einholen und das Fahrzeug so vor dem Produktionsstart möglichst perfektionieren“, sagt Christian Höglmeier, technischer Geschäftsführer VBK und AVG.

Die AVG soll die neuen barrierefreien TramTrains ab 2025 bekommen. Die VBK erwartet die ersten Niederflur-Straßenbahnen für den stufenlosen Einstieg in der Innenstadt ab 2026.