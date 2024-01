In der Oststadt und in Durlach

Gastro-Neueröffnungen in Karlsruhe: Cafés und Bars bieten feine Bohnen, edle Tropfen und usbekische Küche

In Durlach und der Karlsruher Oststadt gibt es Neue in der Gastro-Szene: Die „Giesserei“-Weinbar bietet erlesene Tröpfchen, im Café Freunde gibt es auch mal usbekische Küche und das Iaro hat in der Oststadt einen zweiten Standort eröffnet.