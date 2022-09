42-Jähriger schwer verletzt: Motorradfahrer missachtet in Neureut die Vorfahrt eines Autos

Zu einem schweren Verkehrsunfall ist es am Freitagmorgen in Neureut gekommen. Ein Motorradfahrer ist mit einem Auto zusammengestoßen.

Ein Motorradfahrer ist bei einem Verkehrsunfall am frühen Freitagmorgen in Neureut schwer verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, schnitt der 42-Jährige an der Kreuzung Blankenlocher Weg/Zehntwaldstraße die Vorfahrt eines von rechts kommenden Autos.

Nach der folgenden Kollision musste der Motorradfahrer umgehend in eine Klinik gebracht werden. Der Autofahrer blieb unverletzt. Es entstand ein Sachschaden von rund 10.000 Euro.