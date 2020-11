Nach seinem Auftritt in der Fernsehshow erkannten den Musiker einige Passanten bei der Straßenmusik in Karlsruhe. Auch auf den sozialen Kanälen nahmen die Anhänger seither zu.

Vor seinem Auftritt bei den Blind Auditions der Castingshow „The Voice of Germany“ war der Karlsruher Emmanuel Sandoval (25) wahnsinnig aufgeregt. „Auf der Bühne war dann alles weg. Ich habe einfach gesungen und den Moment genossen“, sagt Sandoval, der in Karlsruhe-Neureut wohnt und in Rastatt als Projektkoordinator arbeitet.

Er erinnert sich nicht mehr an alles, hatte eine Art „Blackout“ und erst nach seiner spanischen Version von „Chasing Cars“ von Snow Patrol gemerkt, dass sich alle männlichen Jurykollegen umgedreht hatten. „Das hatte ich nicht erwartet. Es war ein so großer Augenblick“, sagt Sandoval. Dass seine Eltern seinen Auftritt via Skype mitverfolgt haben, war eine Überraschung der Fernsehproduktion. Da sie weder Englisch noch Deutsch konnten, erhielten sie sogar eine spanische Übersetzung.